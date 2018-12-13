У Петербурга может появиться новый гимн

Автор песни #ЯЛюблюПитер" рассказал Piter.TV о перспективах своей композиции.

В эти выходные певец Джей Мар представил Петербургу новый гимн под названием "#ЯЛюблюПитер". Выступление артиста прошло на Невском проспекте в рамках празднования Дня города. После шоу артист дал интервью Piter.TV, в котором признался, что трек в скором будущем может стать официальным гимном Северной Столицы.

"Есть такие предпосылки. Ряд руководителей министерств города уже взяли эту песню себе на рассмотрение. Кажется, я все лето теперь буду появляться в Петербурге, благодаря этой песню. Мне было бы очень приятно, если бы это произошло (речь о принятии официального статуса гимна для песни "#ЯЛюблюПитер". – прим. ред.),

- сказал Джей Мар

Во время выступления финалиста шоу "ПЕСНИ" на ТНТ на Невском Проспекте петербуржцы выстроились в надпись "#СПБ❤". По словам артиста, в планах у авторов запустить масштабный флешмоб, который может положить начало для клипа на молодежный гимн Петербурга. У Мара к городу на Неве особое отношение:

"Предложение записать песню поступило от телеканала ТНТ и правительства Санкт-Петербурга. Я люблю Петербург, город стал моим вторым домом, и именно здесь начался мой творческий путь. Петербург – исторический город и Петербург – это город моей истории. Когда я смотрел салют, я думал о том, как было бы здорово, если бы рядом стояла моя мама и вместе со мной радовалась празднику и чувствовала гордость за своего сына",

– признался певец.

Джей Мар был участником проекта шоу "ПЕСНИ" на ТНТ в прошлом году. Артист дошел до финала, в котором уступил рэперу Terry. После шоу артист продолжили гастролировать по стране и выпустил сольный альбом.

Видео: Piter.TV