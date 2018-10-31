Джей Мар рассказал, как создавался новый гимн Петербурга

Финалист первого сезона музыкального шоу "ПЕСНИ" на ТНТ Джей Мар поделился своими впечатлениями о работе над написанием гимна Петербургу. Музыкант рассказал Piter.TV о том, какие эмоции были вложены в песню, исполненную на Дне города Северной столицы.

Я детство, юношество провел на Сахалине. Это моя родина. На Сахалине я мечтал попасть в Санкт-Петербург и жить в нем. После армии я переехал сюда и около пяти лет прожил в Питере. Жил в разных районах города и настолько я полюбил этот город и изначально хотел в нем жить, потому что здесь настолько слияние культур и долгое время рэп в России был именно в Санкт-Петербурге. Самые крутые MC были здесь. Поэтому я хотел приехать сюда, насытится этим, почувствовать это и как бы принять и сделать это. Когда мне предложили написать такую песню, я сел и подумал, а могу ли я вообще сделать такой проект. Могу ли я осилить, написать песню, которая будет передавать эмоции

Джей Мар, финалист шоу "ПЕСНИ" на ТНТ

А действительно у меня много эмоций касаемо этого города, я пожил в разных районах, как я уже сказал. Я испытал разные абсолютно эмоции, у меня здесь родились дети. Поэтому я понял, что да, я могу. Эта песня родилась буквально за несколько часов, написался текст, мы просто на клавишах напели припев, через несколько дней уже был готов инструментал, ну и где-то еще неделю мы все это сводили. В общем, быстро все получилось и на мой взгляд, по крайней мере по моим внутренним ощущениям я отразил то, что хотел. Надеюсь, людям понравилось

Джей Мар, финалист шоу "ПЕСНИ" на ТНТ

Видео, фото: Piter.TV