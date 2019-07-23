Бузова, Little Big, Элджей: ВКФест побил все рекорды по количеству артистов

В Петербурге грандиозно завершился пятый юбилейный ВКФест.

Фестиваль Вконтакте традиционно проходит каждое лето в парке 300-летия. В этот период огромное количество пользователей социальной сети Вконтакте выключают свои компьютеры и идут общаться в офф-лайне.

За два дня опен-эйра на площадке выступило более 100 артистов. Среди них Little Big, Егор Крид, Тима Белорусских, Ёлка, Feduk, Big Baby Tape, ХЛЕБ, Ольга Бузова, Элджей, The Hatters, Макс Барских, МОТ, Монеточка, Елена Темникова и множество других.

Оба дня на сцене ТНТ давали концерты звезды Comedy Club, Stand Up, "Открытый микрофон", "Танцы" и "Импровизация".



Также в площадках принимали участие различные блогеры и спикеры.

Фееричным финалом фестиваля было выступление Элджея на главной сцене фестиваля.

Видео и фото - PITER.TV