Джей Мар рассказал о возможности 3-го сезона шоу "ПЕСНИ" на ТНТ

По мнению исполнителя, именно реалити стало движущей силой всего проекта "ПЕСНИ" на ТНТ:

На самом деле все понимают прекрасно, что реалити-шоу было основным фактором любви людей к этому проекту потому, что люди смотрели на этого человека, как он живет, как он готовится, как он переживает, как он в разных ситуациях себя ведет и потом выходит на сцену и делает свою песню, которая отражает его действительность. Поэтому настолько тонкая линия любви эта произошла, что люди навсегда влюбились. Это был такой сильный момент таких сильных эмоций, поэтому и мы их переживали. Мы не знали, что происходит на самом деле снаружи, а оказалось люди снаружи тоже не меньше переживают за нас. Это дико круто, все помнят Свободу Макса, как он давал интервью все время смешно. Это была изюминка проекта и увы во втором проекте ее не стало. Поэтому я считаю, что второй сезон был не менее хорошим, он был более хорош по продакшену, у него очень крутые песни, очень сильные ребята, со многими я дружу и знал их до проекта. Дал ли им проект в этот раз такие же ощущения и такую же любимую публику, которая их любит, я не знаю, не уверен

Джей Мар, финалист шоу "ПЕСНИ" на ТНТ