В Петербурге состоялся предпремьерный показ экстремального реалити-шоу "Наследники и самозванцы" на ТВ-3

Светский вечер в компании звезд и блогеров прошел в историческом кинотеатре "Ленфильм" на Петроградской стороне.

В кинотеатре "Ленфильм" 9 ноября состоялся закрытый предпремьерный показ премьеры осени телеканала ТВ-3 – шоу "Наследники и самозванцы". Звёзды шоу-бизнеса – знаменитые актёры, популярные блогеры и спортсмены вступят в сражение за наследство таинственного миллионера размером до 5 000 000 рублей. Участник нужно не только раскрывать истинные роли друг друга, но и, рискуя жизнью, преодолевать зрелищные испытания – как физические, так и психологические – чтобы по их итогам зарабатывать деньги и пополнять общий призовой фонд игры.

Первыми испытания звезд из мира шоу-бизнеса смогли увидеть блогеры и СМИ Санкт-Петербурга. В пресс-конференции на их вопросы ответили участники шоу "Наследники и самозванцы": актриса Виктория Агалакова ("Эпидемия"), певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова, видеоблогер и ведущая Наташа Гасанханова, креативный продюсер реалити-шоу Нина Савельева.

Я в жизни мало играла в игры подобного формата, даже в мафию, поэтому я долго знакомилась с правилами, что нужно делать. Но следите за выпусками и вы всё узнаете. Виктория Агалакова, актриса

В отличие от многих реалити-шоу, которые можно увидеть на телевидении, в основе реалити-шоу "Наследники и Самозванцы" лежит игра. Таких реалити-шоу нет и не было, и очень интересно за этим наблюдать. Это психологическая и интеллектуальная игра, которая диктует свой настрой. Формат "Наследники и Самозванцы" предполагает активных, современных и хитрых людей, с хорошим чувством юмора, поэтому все участники шоу обладают своей уникальностью. Нина Савельева, креативный продюсер проекта

Новый проект телеканала ТВ-3 "Наследники и самозванцы" будет показан уже 12 ноября в 17:00 на ТВ-3.

Фото: ТВ-3