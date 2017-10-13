Свет вернулся в дома в Рыбацком в 22.15

В Петербурге десяток жилых домов в Рыбацком около часа оставался без электроэнергии.

В "Ленэнерго" оперативно справились с локальным "концом света" в Рыбацком. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщения о том, что в десятке жилых домов на территории Рыбацкого и Шлиссельбургского проспектов нет света, появилась в Сети 7 февраля примерно в 21 час. Люди жаловались на полное отключение энергии в зданиях и на придворовой территории. В "Ленэнерго" заявили, что знают о проблеме, и объяснили ее обрывом кабелей электропередач.

Уже в 22.15 свет вернулся в дома. Электричество также дошло до фонарей на улицах.