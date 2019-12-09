Свердловский депутат раскритиковал видео с Киркоровым в образе десантника-гея

Он пригрозил артисту "теплым приемом" со стороны военнослужащих в Екатеринбурге.

Свердловский депутат Виктор Бабенко высказал свое недовольство по поводу недавнего видео, которое опубликовал Филипп Киркоров у себя в Instagram. Об этом пишет Telegram-канал Znak.com.

На ролике певец предстает перед зрителями в образе десантника-гея. По словам Бабенко, этим видео Киркоров "глубоко оскорбил всех военнослужащих Воздушно-десантных войск России". Депутат пригрозил артисту "теплым приемом" со стороны "наших ребят", когда тот приедет с очередным концертом в Екатеринбург.

Ранее Киркорова раскритиковал депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он потребовал от артиста извинений и напомнил ему известную поговорку: "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться".

На эти слова отреагировала представитель певца Екатерина Успенская. Она заявила, что видео принадлежит телеканалу СТС и сериалу "В Маске шоу". Успенская посоветовала направлять все претензии режиссеру Марюсу Вайсбергу и СТС, которые готовили сценарий для этого скетча.

Ранее Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен.

Видео: YouTube / Milana Devushkina