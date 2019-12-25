Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен

Он заявил, что песни короля российской эстрады потеряют связь с исполнителем.

Российский музыкант Юрий Лоза ответил на выпад певца Филиппа Киркорова, сравнившего его с аппендицитом. Артист заявил, что не общается с королем российской эстрады и не понимает, почему тот пытается задеть его и оскорбить. Об этом пишет "Газета.ру".

По словам Лозы, его культовый хит "Плот" всегда будет ассоциироваться с его именем. Тем временем песни Киркорова вскоре потеряют связь с исполнителем.

Лоза уверен, что сейчас Киркоров раскручен больше, чем другие российские певцы. "Он весь в перьях", однако это не значит, что его песни не будут петь другие артисты. В пример музыкант привел бывшую жену Филиппа Бедросовича Аллу Пугачеву. Он заявил, что Примадонна раздала все свои песни после ухода со сцены, и сейчас их поют без упоминания певицы.

В начале июня Киркоров принял участие в программе #вмаскешоу на СТС. Там ему предложили исполнить роль увеличенной простаты. Король отечественной эстрады заявил, что согласится на это только в том случае, если Николай Басков исполнит роль ануса, а Лоза аппендицита, поскольку он "нахрен никому не нужен".

Фото: ВКонтакте / Юрий Лоза