Свердловские полицейские раскрыли убийство семи человек, совершённое более 30 лет назад

Подозреваемый в массовом убийстве находится под стражей.

Российские правоохранительные органы из Свердловской области раскрыли убийство семи человек, совершённое более 30 лет назад. Преступником, который в ночь на 1 января 1993 года расправился с пятью детьми и двумя взрослыми, оказался 53-летний мужчина из Амурской области. Оперативники установили, что фигурант расследования познакомился с потерпевшими незадолго до трагических событий. Погибшие пригласили гостя вместе тметить Новый год, так как тот вёл бродяжнический образ жизни.

Во время пребывания в квартире злоумышленник убил граждан ради хищения денег и имущества своих жертв. В дальнейшем с места происшествия он скрылся. пресс-служба МВД РФ

В МВД уточнили, что все жертвы имели травмы в области головы, нанесённые тяжёлым металлическим предметом. В настоящее время данный предмет изъят. Благодаря проведенным экспертизам полицейские смогли выйти на след злоумышленника, хотя на начальном этапе расследования это не представлялось возможным. Преступник был пойман 22 января 2025 года в городе Белогорске. Далее подозреваемого отправили в Свердловскую область, где под тяжестью неопровержимых доказательств тот сознался в совершении массового убийства. В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемый в 1996 году привлекался к уголовной ответственности по статьям 218 и 144 УК РСФСР,а также отбывал наказание в исправительной колонии под номером восемь в Амурской области. Теперь россиянину предъявлено обвинение по пункту "з" статьи 102 УК РФ. Подозреваемый отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа