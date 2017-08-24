Свердловская набережная встала в пробке из-за аварии и дождя

С утра в четверг Свердловская набережная встала в большой пробке из-за аварии.

Водители Северной стоилцы с утра в четверг, 24 августа. столкнулись с енприятностями. Из-за сильного дождя на дорогах увеличилось число аварий. На Свердловской набережной в микроавтобус влетела иномарка. Авария обошлась без серьезных последствий для водителей. Машины немного помялись.

Однако столкнувшиеся автомобили перекрыли сразу две полосы: правый и средний ряд. Из-за этого машинам крайне тяжело объезжать их. Также усложняет ситуацию проливной дождь, который ухужшает видимость.

По данным "Яндекс.Пробки" на Свердловской набережной сейчас затор. Скорость движения потока - всего десять километров в час.

Фото: Яндекс.Карты