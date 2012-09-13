С пятницы начнут ликвидировать незаконную свалку на Канонерском острове

Свалку на Канонерском острове начнут ликвидировать уже в пятницу, 3 ноября. Работы планируют закончить до 25 декабря.

В Кировском районе с пятницы, 3 ноября, начнутся работы по ликвидации несанкционированной свалки. Мусор будут вывозить от дома 3 корпус 1А. мусор занимает больше шести гектаров территории. Там скопилось около 50 тысяч кубометров отходов.

В основном на свалку выбрасывали грунт и строительный мусор. Из бюджета Петербурга на работы выделили 39 миллионов рублей. Подрядчиком стало ООО "Экомир". С территории весь мусор отвезут на полигон.

За работами будут наблюдать общественники Северной столицы. Разработан специальный график вывоза свалки. Расчистить территорию должны к 25 декабря 2017 года.