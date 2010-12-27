Супермен появится в телевизионной экранизации "Ведьмака" от Netflix

Актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена сыграет роль Геральта.

Во вторник, 4 сентября, стало известно, что актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена появится в телевизионной экранизации "Ведьмака" от Netflix. Об этом в Twitter сообщила шоуранер сериала Лорен Хисрич.

Он Геральт. Он всегда им был. С невероятным волнением приветствую Генри Кавилла в семье "Ведьмака" написала Хисрич

Позже данную информацию в своем Instagram подтвердил и сам актер.

Официальной даты релиза пока нет. Однако, известно, что премьера состоиться не раньше 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix выпустили "порочный" тизер серила "Элита".

Фото: Ведьмак/ВК