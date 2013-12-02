Ресторану Sunday Ginza в Петербурге придётся покинуть территорию

Владельцы должны освободить участок на Южной дороге и выплатить штрафы на полмиллиона рублей.

Ресторанный комплекс Sunday Ginza на Южной дороге будет закрыт по решению суда. Как сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга, апелляционный суд признал нецелевым использование земельного участка, предназначенного для объектов спорта, под ресторанный бизнес.

Земля площадью 5672 квадратных метров в Петроградском районе была предоставлена для объектов физической культуры и спорта, однако с 2011 года на ней размещался ресторанный комплекс. Первая судебная инстанция отказалась расторгать договор аренды, но апелляция отменила это решение.

Суд обязал владельцев: освободить земельный участок, выплатить 227 тысяч рублей, установить размер дополнительных выплат при неисполнении решения. Общая сумма штрафов составила около полумиллиона рублей. Следующее судебное заседание по делу назначено на 14 января 2026 года, где будет рассмотрен вопрос о принудительном исполнении решения в случае отказа владельцев добровольно освободить территорию.

Фото: Telegram / КИО Санкт-Петербурга