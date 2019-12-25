Сунак заявил о желании усилить санкции против РФ в случае избрания его премьером Британии

Экс-глава Минфина Британии рассказал о своей будущей политике в адрес России.

Бывший британский министр по финансам Риши Сунак заявил о желании усилить антироссийские санкции в случае избрания его премьер-министром Соединенного Королевства. Экс-чиновник выступил перед членами правящей в стране Консервативной партии в валлийском городе Кардиффе.

Нам нужно делать два дела: с одной стороны, усиливать Украину, а с другой - ослаблять Россию. Я смог найти £2 млрд ($2,4 млрд) бюджетных средств, чтобы мы могли передать их Украине в виде военной и экономической помощи. Риши Сунак, экс-глава Минфина США

Кандидат на пост главы местного правительства уточнил, что вместе с министрами финансов ряда европейских стран и США на должности в профильном британском ведомстве одобрил введение жестких ограничительных мер против России. Сунак напомнил о том, что "мы пришли" за компаниями, Центробанком, торговлей золотом и доступом российских предприятий на финансовые рынки.Риши Сунак заметил, что хочет продолжать эту ограничительную политику в случае своего избрания.

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Фото и видео: YouTube / The Independent