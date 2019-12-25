Сумма маткапитала в России может превысить один миллион рублей

Это решение станет важным психологическим и социальным рубежом, отражающим постепенный рост государственной поддержки семей с детьми.

Сумма материнского капитала за второго ребенка в России может превысить один миллион рублей уже в 2027 году в том случае, если по стране сохранятся текущие инфляционные темпы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра при Президентской академии Алла Макаренцева. Эксперт уточнила, что при действующих условиях государственной программы стоит ожидать дальнейшее повышение суммы на второго ребенка. Алла Макаренцева сообщила, что запланированная федеральным правительством на 2026 год индексация в размере 6,8 процентов позволит приблизиться к этой отметке, но все же не преодолеть ее.

Таким образом, символический миллион будет достигнут, если правительство сохранит текущие темпы индексации и экономическая ситуация не потребует корректировок социальной политики. Алла Макаренцева, эксперт

В ЛДПР предложили не выделять иностранцам доли в жилье, купленном на маткапитал.

