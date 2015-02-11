Судья из шоу "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от COVID-19

Его образ стал основой для популярного мема "полностью оправдан".

На 67-ом году ушел из жизни адвокат Валерий Степанов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

Степаном известен многим россиянам по его участию в телевизионной программе "Суд присяжных". Кроме того, его образ стал основой для популярного мема "полностью оправдан". По словам Маркарьяна, его коллега скончался от последствий заражения коронавирусом.

Последние слова [Степанова] были вчера. "Побеждаю Ковид!". Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром… Рубен Маркарьян, заместитель президента Гильдии российских адвокатов

Степанов получил статус адвоката в 1989 году. В российской столице он оказался в 2004 году, тогда же вступил в Коллегию адвокатов. Программа "Суд присяжных" с Валерием Степановым выходила на телевизионном канале НТВ с 2016 года.

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Фото: Facebook/markaryan.ru