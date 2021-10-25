Сергея Безрукова выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Актер поблагодарил врачей. Он подчеркнул, что чувствует себя замечательно и теперь готов без особых нагрузок, вернуться домой.

Актер Сергей Безруков на своей странице в Instagram сообщил, что его выписали из больницы.

Как рассказал народный артист России, он получил два отрицательных теста на коронавирус. Безруков поблагодарил врачей. Он подчеркнул, что чувствует себя замечательно и теперь готов без особых нагрузок, вернуться домой. Актер в относительно легкой форме перенес коронавирус. Он по собственной инициативе лег в больницу, чтобы не заражать дома маленьких детей. Безруков не успел пройти ревакцинацию. Однако, он склонен верить, что прививка помогла ему перенести заболевание без негативных последствий.

Ранее мы сообщили, что в возрасте 59 лет умер актер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья".

Видео: Instagram/s_bezrukov