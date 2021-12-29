Судья из Колпино не смогла попасть на работу из-за неубранного снега

Калитка у здания суда была засыпана снегом.

Судья Колпинского района пожаловалась на сугробы, которые помешали ей попасть на свое рабочее место. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, к зданию невозможно подобраться из-за высоких сугробов около калитки. В пресс-службе напомнили, ответственный за уборку на данной территории – МО Колпино, однако на звонки там никто не отвечает.

К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать. из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Менее чем через час появилось сообщение о том, что снег у калитки все-таки убрали.

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Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.