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Судья из Колпино не смогла попасть на работу из-за неубранного снега
Сегодня, 14:21
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Судья из Колпино не смогла попасть на работу из-за неубранного снега

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Калитка у здания суда была засыпана снегом.

Судья Колпинского района пожаловалась на сугробы, которые помешали ей попасть на свое рабочее место. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, к зданию невозможно подобраться из-за высоких сугробов около калитки. В пресс-службе напомнили, ответственный за уборку на данной территории – МО Колпино, однако на звонки там никто не отвечает. 

К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать.

из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Менее чем через час появилось сообщение о том, что снег у калитки все-таки убрали.

Ранее Сергей Шнуров рассказал о своем обмане в клипе "Пока так".

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теги: колпино, суд, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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