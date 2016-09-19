Судно "Адмирал Владимирский" возвращается в Кронштадт из похода

За несколько месяцев судно успело побывать в различных уголках мира.

В Кронштадт возвращается научное исследовательское судно "Адмирал Владимирский".

Судно, находящееся на счету Балтийского флота, отправилось в гидрографический поход 6 апреля. За это время "Адмирал Владимирский" побывал на Кипре, в Средиземном море, Атлантическом океане и Ла-Манше. Также он успел проплыть у Республики Джибути и Монако.

В рамках похода судно проводило маршрутный промер морского дна, обследование точек якорных стоянок. Также проводился сбор сведений для корректировали навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: motorka.org