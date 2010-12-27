Судно "Адмирал Владимирский" завершило поход в Северном море

Первый этап кругосветки проходил в штормовых условиях.

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" прошло первый этап кругосветной экспедиции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны 14 декабря.

Путь Кронштадт - Лиссабон судно преодолевало с 3 по 12 декабря. Моряки успешно завершили поход в Северном море с волнением, достигавшим 5 баллов. На всем этапе перехода экипаж выполнял измерения с помощью эхолотов.

В Лиссабоне "Адмирал Владимирский" пополнил свои запасы. На его борт поднялись представители ВМС Португалии и Посольства РФ в стране. Судно покинет португальскую столицу в воскресенье.

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Фото: Минобороны РФ.