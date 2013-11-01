Судимый житель Выборга развел пенсионера на 800 тыс. рублей

Он подменил деньги 80-летнего мужчины на купюры "Банка приколов".

В пятницу, 23 декабря, стражи порядка задержали афериста, который еще месяц назад развел жителя Ленобласти на крупную сумму денег. 27-летнего подозреваемого нашли в Самарской области.

В Выборге злоумышленник обманул пенсионера на 800 тыс. рублей. Он подменил деньги 80-летнего мужчины на купюры "Банка приколов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему вменяют статью 59 УК РФ (мошенничество). Злоумышленник находится под арестом.

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