Бойцы Росгвардии поймали судимого петербуржца, нарядившегося в форму их коллеги

Патруль и самозванец встретились на набережной Фонтанки.

Утром 23 января на набережной Фонтанки бойцы Росгвардии задержали собственного "коллегу". Как рассказали в пресс-службе УВО, сотрудники вневедомственной охраны увидели человека, частично одетого в форму бойца Росгвардии.

Завидев патруль, незнакомец попытался убежать, но его оперативно поймали. Документы у гражданина отсутствовали, мужчину передали полицейским. В ходе проверки выяснилось, что к правоохранительным органам он не имеет никакого отношения, вдобавок мужчина оказался неоднократно судим ранее.

Полиция выясняет мотивы поступка.

Ранее мы писали, что в Кировске задержали реставратора, избившего знакомого в Шлиссельбурге.

Фото: пресс-служба УВО