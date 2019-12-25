Судебные процессы по делу Охтинского мыса приостановлены

Горсуд и один из районных судов Петербурга ждут решение Верховного суда.

Все судебные процессы по делу Охтинского мыса в Петербурге приостановлены. По информации "Фонтанки", утром 6 октября Горсуд поставил тяжбы между КГИОП и "Газпром нефтью" на паузу, а неделей раньше Куйбышевский райсуд остановил процесс по охранным зонам Охтинского мыса.

Отмечается, что Горсуд решил дождаться апелляции по границам памятников на мысу, поданную на решение Верховного суда депутатом Борисом Вишневским. В районном суде трое депутатов ЗакСа оспаривали распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны объекта, стараясь приостановить строительство комплекса "Газпром нефти". Теперь определяющим будет решение именно Верховного суда.

Также мы рассказывали, что КГИОП обвинил арендатора Александровских ворот в разрушении памятника.

Фото: citytowers.ru