Районные суды Петербурга приступили к рассмотрению дел о митингах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Красносельский, Выборгский, Калининский и Приморский суды приступили к рассмотрению дел о митингах.



Сообщается, что уже поступило 40 материалов в отношении 20 лиц (по 5 фигурантов в каждом суде). Их обвиняют в в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.20.2 и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).



Выборгский суд избрал меру пресечения для фигурантов дела в виде штрафов от 7 до 15 тысяч и ареста от 5 до 12 суток. Приморский суд избрал меру пресечения для фигурантов в виде штрафов по 10 тысяч для каждого лица, а также арестов от 3 до 10 суток. Еще 2 лица признаны виновными и им назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток и штрафы в 10 000 рублей.



Калининский и Красносельский суды только преступили к рассмотрению дел.