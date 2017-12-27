В Петербурге судебного служащего обвинили в клевете на начальницу

Экс-секретарь Октябрьского суда стал фигурантом второго уголовного дела.

Экс-секретарю Октябрьского суда Александру Эйвазову предъявили новое обвинение. Следственный комитет хочет доказать виновность чиновника в клевете. По данным расследования, мужчина распускал неправдивые сведения о бывшей начальнице.

Потерпевшей считается судья Ирина Керро, с которой подозреваемый работал в 2016 году. Эйвазов обвинил коллегу во взяточничестве. Теперь мужчину могут заставить выплатить до пяти миллионов рублей или отправить на принудительные работы на срок 480 часов.

Напомним, что в августе 2017 года Александра Эйвазова арестовали по делу о вмешательстве в правосудие. Через несколько дней ожидается повторное заседание по поводу продления арестанту срока временного заключения.