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Судебного клерка Эйвазова приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии
Вчера, 14:54
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alexandra08
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Судебного клерка Эйвазова приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии

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Мужчина будет отбывать наказание в колонии поселения.

В Северной столице отправили в колонию бывшего секретаря суда, рассказавшего о нарушениях закона. Об этом Piter.TV сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии поселения. Эйвазова обвинили в том, что он препятствовал правосудию и производству предварительного расследования с использованием служебного положения. Мужчина  не сделал часть протокола заседания. Свой поступок Эйвазов объяснил личной неприязнью: не нравился судья, поэтому он решил помешать вынесению приговора.

Суд назначил мужчине год и десять месяцев в колонии поселения. Однако ему зачтется в счет приговора время, которое он провел в СИЗО.

Фото: pixabay.com

Теги: объединенная пресс-служба судов , эйвазов
Категории: Новости СПб

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