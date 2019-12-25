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Судебный департамент в Петербурге возглавил Алексей Сухих
Сегодня, 15:37
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Судебный департамент в Петербурге возглавил Алексей Сухих

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Ранее он работал в отделе по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Московского района.

Алексей Сухих назначен начальником Управления Судебного департамента в Петербурге с 6 октября 2020. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Соответствующий приказ о назначении подписал генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Испытательный срок составит один год. 

Алексей Сухих родился в декабре 1973-го года в Ленинграде. Государственный советник Санкт-Петербурга 2 класса. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД и Академию управления МВД. Имеет юридическое образование, а также образование в сфере государственного и муниципального управления. Ранее возглавлял отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Московского района.

Фото: Piter.TV

Теги: суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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