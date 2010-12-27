Приставы Петербурга заставили творческую мастерскую заплатить за незаконное увольнение

Судебные приставы смогли убедить архитектурную мастерскую заплатить за незаконное увольнение своей бывшей сотруднице. Всего им пришлось расстаться с 211 тысячами рублей.

Управление судебных приставов Адмиралтейского района возбудило исполнительное производство о взыскании зарплаты с ООО "Творческая архитектурная мастерская Гаврилова В.А.". Мастерская задолжала деньги соей бывшей сотруднице за незаконное увольнение. Размер дога составлял 211 тысяч рублей.

Сначала пристав уведомил компанию о производстве. Так как ничего не произошло, специалист ФССП был вынужден наложить арест на банковские счета должника. Эти действия также не привели ни к чему.

Тогда пристав наведался в мастерскую. Он предупредил руководство, что за неисполнение приговора суда им грозит уголовная ответственность. Это уже подействовало: долг был погашен в полной мере.