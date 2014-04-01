Пенсионный фонд в Петербурге не хотел засчитывать учителю стаж работы в школе Севастополя

Женщине не засчитали 5 лет ее работы, поэтому она не могла получать выплаты.

Учительнице пришлось доказывать свой стаж преподавания для получения досрочной страховой пенсии по старости. Ей помогли судебные приставы, сообщила 30 марта пресс-служба ведомства.

Женщине отказали в назначении досрочной пенсии. Это аргументировали тем, что у нее нет 25 требуемого педагогического стажа на дату подачи заявления. На самом деле педагог работала в одной из школ Севастополя в конце 1990-х годов. Пенсионный фонд не учел время работы в одной из школ с 1997 по 2003 год. В течение трех заявительница могла бы получать выплату. Судье пришлось запросить информацию из пенсионного фонда Украины. Там подтвердили, что женщина имеет право на досрочную пенсию.

Государственное учреждение исполнило решение суда после того, как ему поступило уведомление от судебных приставов.

Фото: УФССП по СПб