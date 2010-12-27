Судебные приставы оштрафовали "ЛОКО-банк" на миллион рублей за удержание средств компании-банкрота

Суд постановил наказать "ЛОКО-банк" штрафом за присвоение денег компании-банкрота "АС-Инжнеринг".

Судебные приставы хотят взыскать с "ЛОКО-банка" около миллиона рублей. Ранее коммерческая организация отказалась списать внушительную сумму со счета компании-должника и-за признания ее недееспособности. "АС-Инженеринг", признанная банкротом, оставила в банке более двух миллионов рублей. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Представители закона добились административного наказания для банка. По данным следствия, "ЛОКО-банк" отказался списать денежные средства, которые должны были пойти на погашение заработной платы бывшим сотрудникам "АС-Инженеринг": они не получали плату за труд два года. Арбитражный суд по Петербургу и Ленинградской области постановил взыскать с ответчика сумму в 900 тысяч рублей в качестве штрафа.Представители компании должны в течение 60 дней погасить выплату. Если этого не произойдет, сумму спишут в принудительном порядке.

Напомним, что бывший руководитель "АС-Инженеринг" признан виновным в растрате денег на личные нужды. В настоящее время Андрей Пантелеев отбывает тюремный срок. Он отсидит в колонии два года. Его напарник Александр Кузнецов получил условный срок.

Фото: Piter.tv

