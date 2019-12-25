Судебные приставы обязали петербуржца сделать ремонт, чтобы его соседка жила в тишине

Специалисты установили, что уровень шума в квартире женщины превышает допустимый. В жилой комнате он выше от нормы на 15 дБА, на кухне – 13,5 дБА, в прихожей на 7,2 дБА.

Петербурженка добилась тишины в собственной квартире благодаря решению суда и судебным приставам. Сосед с верхнего этажа, нарушивший шумоизоляцию в квартире, был вынужден сделать ремонт. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

Согласно решению суда, 35-летний мужчина должен привести конструкцию пола на кухне, в ванной комнате и туалете в проектное состояние, обеспечив звукоизоляционный слой. Ранее петербурженка, проживающая в доме на проспекте Наставников, обратилась к экспертам для обследования своей квартиры. Специалисты установили, что уровень шума в квартире женщины превышает допустимый. В жилой комнате он выше от нормы на 15 дБА, на кухне – 13,5 дБА, в прихожей на 7,2 дБА.

После решения суда судебный пристав уведомил соседа сверху о возбуждении исполнительного производства, а также о сроках для добровольного исполнения. Ремонт был выполнен.

Ранее стало известно, что петербуржцам с начала 2022 года вернули 46 миллионов рублей заработной платы.

Фото: Piter.tv