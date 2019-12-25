Судебные приставы обязали детский сад в Петроградском районе установить видеокамеры

Отсутствие камер нарушает законодательство о противодействии терроризму.

Руководство детского сада в Петроградском районе не хотело добровольно устанавливать камеры видеонаблюдения на учреждении. Сделать это образовательное учреждение обязал суд, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

На нарушение обратила внимание прокуратура. Она провела проверку законодательства о противодействии терроризму. Из-за отсутствия камер любой человек мог бесконтрольно проходить в детский сад.

Теперь территория детского сада оборудована необходимыми 27 видеокамерами. Это необходимо для безопасного пребывания несовершеннолетних. Установку подтвердил судебный пристав, который побывал в дошкольном учреждении.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти в здании бывшего частного детсада полицейские обнаружили плантацию конопли.

Фото: Piter.tv