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Судебные приставы обязали детский сад в Петроградском районе установить видеокамеры
Сегодня, 11:25
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Судебные приставы обязали детский сад в Петроградском районе установить видеокамеры

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Отсутствие камер нарушает законодательство о противодействии терроризму.

Руководство детского сада в Петроградском районе не хотело добровольно устанавливать камеры видеонаблюдения на учреждении. Сделать это образовательное учреждение обязал суд, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

На нарушение обратила внимание прокуратура. Она провела проверку законодательства о противодействии терроризму. Из-за отсутствия камер любой человек мог бесконтрольно проходить в детский сад.

Теперь территория  детского сада оборудована необходимыми 27 видеокамерами. Это необходимо для безопасного пребывания несовершеннолетних. Установку подтвердил судебный пристав, который побывал в дошкольном учреждении. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти в здании бывшего частного детсада полицейские обнаружили плантацию конопли. 

Фото: Piter.tv

Теги: видеонаблюдение, детский сад, камеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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