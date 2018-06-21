"Атомфлот" предъявил к Балтийскому заводу судебные претензии на 1,7 млрд рублей

В марте предприятие предъявила два новых иска вдобавок к имеющимся трем.

Предприятие "Атомфлот" предъявило Балтийскому заводу два судебных иска общей стоимостью 700 млн рублей. По информации 47news, общая сумма пяти претензий "Атомфлота" к петербургскому предприятию составляет 1,7 млрд рублей.

Отмечается, что два новых иска ФГУП "Атомфлот", входящий в состав госкорпорации "Росатом" зарегистрированы на сайте московского Арбитражного суда 1 марта. Суть исков на 195 млн и 507 млн рублей пока неизвестна, слушание одного из них пройдет в конце марта. Предыдущие претензии касались взыскания просрочек по пунктам контрактов о строительстве атомных ледоколов серии 22220 "Арктика" и "Сибирь". "Атомфлот" пытался получить с Балтийского завода неустойки за не предоставленные вовремя документы и планировал получить 1 млн рублей за каждый день просрочки. Суд снизил суммы первых двух исков, в удовлетворении третьего отказал совсем. В силу вступило только требование о взыскании 94 млн рублей.

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