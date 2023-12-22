Жители Выборгского района судятся со Смольным из-за береговой полосы

Истцы утверждают, что их права на пользование пляжем нарушены в результате приватизации береговой полосы на западной границе Нижнего Суздальского озера.

Горсуд Северной столицы приступил к рассмотрению иска жителей Выборгского района, которые борются за общественный доступ к Нижнему Суздальскому озеру. Истцы утверждают, что их права на пользование пляжем нарушены в результате приватизации береговой полосы на западной границе водоёма. Об этом пишет РБК.

Жители требуют отмены двух внутренних распоряжений комитета по природопользованию, которые устанавливают границы береговой полосы, не соответствующие их интересам. Своей стороной чиновники заявляют, что служебные документы не являются публичными нормативно-правовыми актами и не могут быть отменены. Кроме того, представители муниципальных органов считают, что иск не содержит ни одного примера нарушения прав.

По мнению адвоката Евгения Баклагина, оба распоряжения должны быть отменены, поскольку по сути они являются публичными правовыми актами, не прошедшими антикоррупционную экспертизу. Согласно закону, прибрежная полоса шириной 20 м является федеральной собственностью и должна находиться в общем пользовании.

Иск, поданный 11 жителями, будет рассмотрен по существу во вторник, 12 марта.

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Фото: Piter.TV