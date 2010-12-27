В Баболовском парке не появятся коттеджи: Городской суд встал на сторону активистов-защитников

Городской суд Санкт-Петербурга признал незаконным действия КГИОПа и запретил строительство жилого комплекса на территории охраняемого ЮНЕСКО парка.

В Городском петербургском суде рассмотрели спор между шведской компанией "Стеелмар Скандинавия" и градозащитниками. Фирма хотела создать на месте Баболовского парка коттеджный поселок. По данным от пресс-службы Объединенных судов, зеленые территории Пушкина все-таки не будут застраиваться.



Заседание произошло из-за апелляционной жалобы ответчика. Строительная организация оказалась недовольна предыдущим постановлением Куйбышевского районного суда. Ранее активисты Александр Беляев и Павел Шапица подали иск в отношении КГИОПа, который допустил возведение домов на территории охраняемого памятника истории и культуры. В результате суд решил, что правительство незаконно разрешило 9 июня 2017 года начать собственнику территори - "Стеелмар Скандинавии", разрабатывать проектную документацию на использование спорного земельного участка. Компания собиралась построить там 71 жилое здание.Частично иск был удовлетворен. Сторона защиты не согласилась с доводами и направила жалобу в вышестоящую инстанцию с просьбой пересмотра дела и выплаты госпошлины в размере трех тысяч рублей.



Напомним, что петербуржцы борются за Баболовский парк с 2005 года. Смольный продал участок земли компании "Базис". Через два месяца владельцем территории оказалась "Стеелмар Скандинавия". Несмотря на то, что территория находится под защитой ЮНЕСКО, фирма хочет застроить там 23 га.

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