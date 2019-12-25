Суд запретил сносить флигель на Воронежской улице

Местные жители и градозащитники обратились за помощью в Куйбышевский райсуд.

Несколько дней назад, 20 февраля, Куйбышевский райсуд приостановил застройку участка на Воронежской, 45, где находится дореволюционный флигель.

Известно, что компания "БФА Девелопмент" давно претендует на земли этой улицы и собирается построить там гостиницу. В группе "Друзья Воронежского сада" в соцсети "Вконтакте" петербуржцы рассказали, что речь о сносе пошла 18 февраля. Тогда горожане решили обратиться в суд.

"Даже если здание снести, то по действующему режиму этой территории зон охраны его внешний облик должен быть восстановлен, поскольку здание формирует уличный фронт Воронежской и Курской улиц, так как дом с них просматривается. Тем не менее, КГИОП 5 августа выдал согласование, которым одобряет весь проект, а в адрес депутата сообщает, что поскольку участок дома 45 отделён от Воронежской улице другим участком, то дом не формирует уличный фронт", — отмечают активисты в соцсети.

Чем закончится история со сносом флигеля, пока неизвестно.

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Фото: "Вконтакте" / "Друзья Воронежского сада!"