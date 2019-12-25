Суд запретил сайт с незаконной продажей билетов на спектакли в Александринку

Владелец сайта зарегистрирован в США.

Петроградский районный суд запретил сайт, который продавал фальшивые билеты в Александринский театр. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 22-го июля.

На сайт обратился один из неравнодушных граждан. Проверка показала, что это не официальный сайт театра. Более того, его владелец находится в США.

Стоимость билетов была завышена в 1,5 раза.

Суд удовлетворил ходатайство и признал информацию на сайте запрещенной.

Ранее суд запретил еще два сайта, призывающих к руфингу.

Фото: Piter.TV