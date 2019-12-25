Суд запретил петербургскому пансионату работать с нарушениями безопасности

Красносельский районный суд рассмотрел иск к владельцу пансионата "Дом Анастасия".

Красносельский районный суд Петербурга вынес решение по иску к индивидуальному предпринимателю, владеющему пансионатом для пожилых людей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, основанием для разбирательства стали многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе заседания выяснилось, что еще в марте 2024 года в учреждении "Дом Анастасия" прошла проверка, которая зафиксировала несоблюдение противопожарных норм. Однако спустя полтора года, в ноябре 2025-го, бизнесмен продолжал оказывать услуги по размещению и уходу за престарелыми инвалидами, так и не устранив выявленные недостатки. Предпринимательская деятельность велась длительное время без принятия необходимых мер.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о процессе, на заседание не явился и не объяснил причин своего отсутствия. Изучив материалы дела, суд принял решение запретить индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по размещению пожилых инвалидов и оказанию соцуслуг в данном пансионате до полного устранения всех нарушений противопожарных норм.

Фото: Piter.TV