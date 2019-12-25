Обвиняемая призналась, что у нее были конфликтные отношения с родственницей.

Выборгский районный суд заключил под стражу женщину, которая обвиняется в убийстве своей бабушки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 1-го октября Екатерина Шувалова нанесла пенсионерке не менее 8 ударов ножом и 4 удара тупым предметом по голове в квартире на Сиреневом бульваре. Пожилая женщина скончалась на месте. На следующий день подозреваемую задержали, а 3-го октября предъявили обвинение.

Шувалова сообщила суду, что не нуждается в дополнительном контроле, а также рассказала, что с бабушкой были конфликтные отношения. По словам защитника, дело удалось раскрыть благодаря явке с повинной.

Обвиняемая останется под стражей до 30-го ноября 2021-го года.

Фото: Piter.TV