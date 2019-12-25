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Суд заключил под стражу женщину, которая обвиняется в убийстве своей бабушки
Сегодня, 16:58
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Суд заключил под стражу женщину, которая обвиняется в убийстве своей бабушки

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Обвиняемая призналась, что у нее были конфликтные отношения с родственницей.

Выборгский районный суд заключил под стражу женщину, которая обвиняется в убийстве своей бабушки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 1-го октября Екатерина Шувалова нанесла пенсионерке не менее 8 ударов ножом и 4 удара тупым предметом по голове в квартире на Сиреневом бульваре. Пожилая женщина скончалась на месте. На следующий день подозреваемую задержали, а 3-го октября предъявили обвинение. 

Шувалова сообщила суду, что не нуждается в дополнительном контроле, а также рассказала, что с бабушкой были конфликтные отношения. По словам защитника, дело удалось раскрыть благодаря явке с повинной.

Обвиняемая останется под стражей до 30-го ноября 2021-го года. 

Фото: Piter.TV

Теги: родственники, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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