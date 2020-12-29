Суд заключил под стражу подростка за убийство своей матери и дяди на проспекте Шаумяна

Несовершеннолетний злоупотребляет спиртными напитками, а также отрицательно характеризуется по месту жительства.

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения несовершеннолетнему, который обвиняется в убийстве своей матери и дяди. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Органы предварительного следствия установили, что 16-го января 2021-го года молодой человек нанес не менее 16 ударов ножом своему дяде, а затем не менее 20 ударов своей матери. Оба родственника скончались на месте происшествия в квартире на улице Шаумяна, 54. Убийство произошло в результате внезапно возникшей ссоры.

В субботу, 16 января, петербуржца задержали. Он был застигнут непосредственно после совершения преступления. В этот же день подростку предъявили обвинение.

Следствие полагает, что молодой человек может скрыться от органов предварительного следствия и суда, поэтому его необходимо заключить под стражу. Он нигде не работает, отрицательно характеризуется по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних Красногвардейского района.

Обвиняемый не отрицал свою причастность к убийству, но просил не заключать его под стражу.

Суд постановил заключить подростка под стражу до 15 марта 2021-го года.

Фото: Piter.TV