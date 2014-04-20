Суд арестовал петербургского режиссёра по делу о педофилии во время закрытого слушания

В четверг, 29 апреля, Невский районный суд избрал меру пресечения режиссеру Ивану Жербину, обвиняемого в совращении малолетней, передает объединенная пресс-служба судов города.
Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Суд арестовал подсудимого до 26 июня. Сам Жербин признался в содеянном.
Оказалось, что подозреваемый вел переписку с 13-летней девочкой, вымогая у нее обнаженные фото, после чего отправил свои. Об ужасном случае в полицию сообщила мать пострадавшей.
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали режиссера за развращение 13-летней девочки.
Фото: Piter.TV
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