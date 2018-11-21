Суд взыскал с водителя самоката в Петербурге 1,6 млн рублей за травмы женщины

Курьер оставил женщину в инвалидной коляске и попал под суд.

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд удовлетворил иск к водителю электросамоката и кикшеринговой компании после наезда на местную жительницу в мае 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Истица Елена требовала взыскать с водителя и компаний ООО "Шеринговые технологии" и ООО "Яндекс.Еда" понесённые убытки и моральный вред. Суд частично удовлетворил иск: с водителя Антона взысканы убытки в размере 679 370 рублей, моральный вред — 900 000 рублей, а также госпошлина 21 587 рублей.

В результате наезда женщина получила травмы, из-за которых вынуждена была использовать инвалидное кресло, ходунки и костыли, а также прибегать к услугам сиделки. Суд признал правомерным взыскание материальной и моральной компенсации с водителя.

Иск стал первым в Петербурге к кикшеринговой компании по аналогичным случаям.

Ранее в Петербурге задержали хакеров, похитивших деньги у десятка россиян.

Фото: unsplash (Yiting He)