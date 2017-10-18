Московский суд заблокировал пиратскую копию "Матильды"

Накануне Московский городской суд заблокировал пиратскую копию фильма Алексея Учителя "Матильда" для защиты авторских прав.

Накануне Московский городской суд заблокировал пиратскую копию картины Алексея Учителя "Матильда" для защиты авторских прав. Об этом сообщает "Росбалт".



Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова рассказала, что аявление творческо-производственного объединения „Рок“ о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на фильм „Матильда“, размещенный на сайте без разрешения правообладателя, было удовлетворено.



Суд обязал Роскомнадзор проследить за тем, чтобы фильм "Матильда" не размещали на пиратских сайтах.