  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца осудили за убийство инвалида-колясочника на Пролетарской
Сегодня, 17:17
97
IRINA_CHALKINA

Петербуржца осудили за убийство инвалида-колясочника на Пролетарской

0 0

Мужчина отправился в колонию на 6,5 лет.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что петербуржца осудили за убийство инвалида-колясочника на Пролетарской.  Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Напомним, что инцидент произошел 18 июля 2019 года на Пролетарской улице в Колпино. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и испытал резкие неприязненные отношения к находившемуся там инвалиду-колясочнику. Петербуржец ударил незнакомца ножом в грудь. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Подсудимый отправился в колонию на 6,5 лет.

Ранее мы сообщали о том, что на рельсы метро в Петербурге упал человек.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии