Мужчина отправился в колонию на 6,5 лет.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что петербуржца осудили за убийство инвалида-колясочника на Пролетарской. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Напомним, что инцидент произошел 18 июля 2019 года на Пролетарской улице в Колпино. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и испытал резкие неприязненные отношения к находившемуся там инвалиду-колясочнику. Петербуржец ударил незнакомца ножом в грудь. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Подсудимый отправился в колонию на 6,5 лет.

Ранее мы сообщали о том, что на рельсы метро в Петербурге упал человек.

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