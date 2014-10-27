Петербургский суд вынес приговор водителю, под наркотиками насмерть сбившему пешехода

Авария произошла осенью прошлого года.

В среду, 9 июня, Калининский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, обвиняемом в смертельном ДТП на улице Карпинского, 38. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Установлено, что мужчина, находясь в наркотическом опьянении, двигался в "Ладе Гранте" о стороны проспекта Науки в направлении улицы Руставели на скорости около 75 километров в час. Водитель подъехал к пешеходному переходу, когда загорелся "красный", но сбавлять скорость и, тем более, останавливаться, не стал. Сбив человека, преступник скрылся с места, не вызвав ни полицию, ни скорую помощь.

На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Он объяснил, что у него якобы упал телефон, он нагнулся, чтобы поднять его, и сбил пешехода. Не вызвал помощь, потому что был в шоке. Кроме того, подсудимый заявил, что был трезв.

Петербуржец отправится в колонию-поселение на пять лет, не сможет водить машину три года и выплатит компенсацию 1,8 млн рублей в качестве морального вреда.

Ранее мы писали, что на видео попало столкновение двух иномарок на перекрёстке Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов.

Фото: Piter.tv