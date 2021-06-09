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На видео попало столкновение двух иномарок на перекрёстке Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов

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Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

В Приморском районе на перекрёстке Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов столкнулись две иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 9 июня. 

На кадрах можно увидеть, что водитель автомобиля Nissan планировал повернуть на перекрестке. Однако автовладелец не заметил иномарку Audi, которая и врезалась в японский автомобиль.

В результате аварии у Nissan помята правая сторона машины, а у немецкой иномарки разбит капот. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Piter.tv писал, на перекрёстке Тихорецкого и Светлановского Chevrolet Orlando сбил женщину.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, долгоозерная улица, перекресток, проспект авиаконструкторов
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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