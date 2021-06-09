На видео попало столкновение двух иномарок на перекрёстке Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов

Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

В Приморском районе на перекрёстке Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов столкнулись две иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 9 июня.

На кадрах можно увидеть, что водитель автомобиля Nissan планировал повернуть на перекрестке. Однако автовладелец не заметил иномарку Audi, которая и врезалась в японский автомобиль.

В результате аварии у Nissan помята правая сторона машины, а у немецкой иномарки разбит капот. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Piter.tv писал, на перекрёстке Тихорецкого и Светлановского Chevrolet Orlando сбил женщину.

Видео: Piter.tv