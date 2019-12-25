Пять разбойников отправили в колонию строгого режима за разграбленные стройплощадки

В Петербурге вынесли приговор банде из пяти разбойников, нападавших на строительные площадки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчины осуждены по статье о разбое, совершенному группой лиц по предварительному сговору.
Суд установил, что пятеро мигрантов на протяжении нескольких лет грабили стройплощадки и вагончики-бытовки вдали от жилых массивов города и Ленобласти. Оттуда злоумышленники похищали дорогостоящие инструменты, строительное имущество и личные вещи охранников площадок. Всего разбойники причинили ущерб на миллион рублей. Каждому из виновных назначили от трех лет до трех лет и трех месяцев лишения свободы в исправительных колониях строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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Фото: Piter.TV
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