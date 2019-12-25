Суд вынес приговор петербуржцу, зарезавшего человека в квартире на Мечникова

Мужчина проведет в колонии 5,6 лет.

Петербургский суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По вине жестокого петербуржца погиб человек, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Как выяснилось, с вечера 15 декабря по утро 16 декабря прошлого года мужчина, находясь в квартире в доме №10 по проспекту Мечникова, схватился за нож. Потерпевший получил не менее 28 ударов лезвием по различным частям тела, из-за чего он скончался на месте. Из-за чего подсудимый так жестоко расправился с человеком, не уточняется.

Суд назначил петербуржцу 5,6 лет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что управляющий книжного магазина попал в колонию за похищенные из сейфа деньги.

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