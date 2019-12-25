Управляющий книжного магазина попал в колонию за похищенные из сейфа деньги

Злоумышленник распорядился по своему усмотрению 300 тысячами рублей.

Приморский районный суд Петербурга приговорил к году и 7 месяцам в колонии управляющего книжного магазина Сергея Замятина. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в присвоении.

Работавший в ООО "Читатель" Замятин решил похитить деньги компании из сейфа. В период с августа прошлого года по март 2020 года, находящийся на рабочем месте в магазине "Буквоед" на Долгоозерной улице злоумышленник вытащил из сейфа почти 300 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Компании причинили материальный ущерб в крупном размере.

В суде ранее судимый Замятин признал вину, мужчина взят под стражу в зале суда немедленно

Ранее мы писали, что фигуранта дела проектной компании осудили за хищение денег Минобороны.

Фото: Piter.TV