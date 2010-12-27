Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова

В обвинительном заключении обнаружили противоречия и нарушения.

Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде для фигурантов дела "Седьмой студии", сообщило "Интерфакс" 11 сентября. Меру пресечения сняли с Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

Суд установил, что предоставленных материалов достаточно для того, чтобы освободить фигурантов. Ранее дело вернули в Генпрокуратуру из-за того, что в обвинительном заключении обнаружили нарушения и противоречия, которые мешали рассмотрению дела по существу и вынесению приговора.

Напомним, режиссера Кирилла Серебрянникова и других фигурантов обвиняли в хищении 133 млн рублей, выделенных "Седьмой студии" министерством культуры на популяризацию и развитие современного искусства "Платформа". Судья отметила, что в материалах дела нет информации о том, стоимость каких мероприятий была завышена.

Фото: Кирилл Серебрянников / Instagram